В России за сутки выявлено больше 25 тысяч новых случаев коронавируса

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

За последние сутки в России выявили 25 082 случая коронавируса. Об этом в субботу, 10 июля, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из выявленных случаев у 12,5 процента не было клинических проявлений болезни. Умерли 752 человека, полностью выздоровели 17 750 пациентов.

Фото: Оперштаб

Напоминаем, что действенной мерой против распространения коронавирусной инфекции является вакцинация. Привиться можно в городской поликлинике по предварительной записи. Для жителей столицы пункты вакцинации функционируют в павильонах «Здоровая Москва». Стало известно, что в 14 из них снова появилась вакцина «КовиВак».