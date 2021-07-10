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В России за сутки выявлено больше 25 тысяч новых случаев коронавируса

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России за сутки выявлено больше 25 тысяч новых случаев коронавируса
Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

За последние сутки в России выявили 25 082 случая коронавируса. Об этом в субботу, 10 июля, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из выявленных случаев у 12,5 процента не было клинических проявлений болезни. Умерли 752 человека, полностью выздоровели 17 750 пациентов.

В России за сутки выявлено больше 25 тысяч новых случаев коронавирусаФото: Оперштаб

Напоминаем, что действенной мерой против распространения коронавирусной инфекции является вакцинация. Привиться можно в городской поликлинике по предварительной записи. Для жителей столицы пункты вакцинации функционируют в павильонах «Здоровая Москва». Стало известно, что в 14 из них снова появилась вакцина «КовиВак».

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