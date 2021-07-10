Андрей Бочкарев: На месте промзоны «Октябрьское поле» начали строить школу на 800 мест

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Россия, Москва, Северо-Западный административный округ, район Щукино Карта всех событий

Началась активная фаза строительства школы в районе Щукино на северо-западе столицы. Располагаться она будет на территории бывшей промзоны «Октябрьское поле» в рамках ее комплексного развития. Об этом в субботу, 10 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На строительной площадке новой школы на 800 учеников на территории бывшей промзоны «Октябрьское поле» началось активное строительство. Строители завершили подготовительные работы, смонтирован башенный кран, идет устройство монолитной фундаментной плиты будущей школы, ведется устройство монолитных вертикальных конструкций подземной части здания, — рассказал он.

По его словам, площадь будущей школы — около 13 тысяч квадратных метров. В здании будет 4 этажа, и оно станет первым учебным заведением города, построенным в рамках договора о комплексном развитии территорий.

Школу возведут в 2023 году, и она станет частью большого жилого района, который построят на месте бывшей промзоны.

В новой школе оборудуют 32 специализированных класса, вместительную столовую с кухней полного цикла, студию хореографии, а также актовый и спортивный залы. Об этом рассказала генеральный директор компании «РГ-Девелопмент», которая реализует проект, Татьяна Тихонова.

— Прилегающую территорию новой школы на «Октябрьском поле» благоустроят. Создадут физкультурные площадки с игровым и спортивным оборудованием для волейбола, баскетбола, футбола, разместят малые архитектурные формы и высадят зеленые насаждения, — отметила она.

Ее компания уже построила в промзоне № 41 шесть жилых корпусов и два детских сада.

Ранее Андрей Бочкарев заявил, что школу «Самбо-70» планируют ввести в ТиНАО в третьем квартале 2021 года.