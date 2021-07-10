«Оранжевый» уровень опасности объявили в субботу в Москве из-за сильной жары 

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильной жары. Об этом в субботу, 10 июля, сообщил Гидрометцентр России на своем сайте.

— Оранжевый — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба, — говорится в сообщении.

Предупреждение действует до 19:00 субботы и с 12:00 до 19:00 воскресенья, 11 июля. Согласно прогнозу, температура в столице будет выше климатической нормы на 7 и более градусов.

Напомним, что ранее в Москве и области был объявлен «желтый» уровень опасности. Он должен был продлиться до 16:00 воскресенья.