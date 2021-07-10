Евгений Попов: Усадьба Нарышкиных может быть возвращена государству

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По мнению тележурналиста Евгения Попова, необходимо упростить процедуру изъятия объектов культурного наследия у собственников, если они не выполняют обязанностей по содержанию зданий в надлежащем состоянии. Об этом ведущий программы «60 минут» заявил во время встречи с экспертами и представителями Мосгорнаследия.

— Сегодня в Москве насчитывается более 10 тысяч уникальных исторических памятников. Это больше, чем в Риме! Однако действующее законодательство располагает ограниченными мерами воздействия на собственников, которые не задумываются о сохранении таких объектов. Первоначально владельца могут принудить к выполнению реставрационных работ по решению суда. Если судебное решение будет проигнорировано, следующим иском от города может стать требование об изъятии здания. Однако процедура эта длительная, за это время памятник архитектуры может разрушиться, и мы потеряем его навсегда. Поэтому считаю, механизм изъятия необходимо упростить, — уверен Евгений Попов.

Особое беспокойство общественности Западного округа сегодня вызывает ситуация с усадьбой Нарышкиных. Она находится в частной собственности, однако владелец уже много лет игнорирует состояние здания и вопрос его реконструкции. В результате уникальный памятник культуры и архитектуры разрушается.

— Было собрано около 2 тысяч подписей за сохранение Нарышкинского наследия, в которое входит и загородный дом. Готовлю соответствующее обращение в органы власти, — рассказал журналист.

Департамент культурного наследия Москвы принимает меры для сохранения усадьбы. Как сообщил первый заместитель руководителя департамента Сергей Мирзоян, по решению суда до 25 сентября собственник должен провести в здании восстановительные работы. В противном случае к нему подадут иск об изъятии из собственности объекта культурного наследия.

По словам общественного активиста Сергея Завьялова, борьба за сохранение усадьбы Нарышкиных идет с 2003 года. У собственника были разные планы по ее использованию — от открытия сауны до переоборудования части здания в спа-салон. Но этому воспротивились жители, которые выступают за сохранение памятника XVII века.

— Когда владелец понял, что реставрация усадьбы не принесет ему коммерческих выгод, он просто перестал вкладываться в ее сохранение. И мы опасаемся, что не успеем спасти здание, — сообщил Сергей Завьялов.

Однако изъятие объекта культурного наследия — крайняя мера. Как считает журналист, необходимо предусмотреть ряд инициатив, которые могли бы предотвратить уничтожение исторических памятников. Он предлагает, в частности, как минимум в 10 раз увеличить штрафы для виновных в разрушении памятников. А также ужесточить ответственность подрядчиков, которые ненадлежащим образом выполнили работы по реставрации.

Евгений Попов отметил, что вопросы охраны объектов культурного наследия имеют важное значение для обеспечений преемственности поколений, воспитания патриотизма. Поэтому они включены в Национальный стандарт благополучия, который сейчас разрабатывается по инициативе журналиста.