Ветеринары рассказали о самых популярных у москвичей породах собак

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Ветеринары столицы рассказали, какие породы собак у москвичей самые популярные. Они выделили по несколько лидеров среди мелких, средних и крупных пород домашних любимцев. Также врачи объяснили, как за ними правильно ухаживать.

Маленькие собаки очень чувствительны к собственной шерсти. Поэтому йоркширских терьеров и померанских шпицев в летнюю жару нужно вычесывать не менее двух раз в неделю. Еще нужно делать сезонные стрижки и следить за их челкой, чтобы она не мешала зрению. У еще одной маленькой породы, чихуа-хуа, нет проблем с шерстью, но есть чувствительность зубов. Этих собак нужно водить к ветеринарному стоматологу и следить за чисткой зубов и появлением зубного камня.

Самые популярные у москвичей средние породы собак — лабрадоры, басенджи и бигли. Это дружелюбные и подвижные собаки, которых изначально выводили как помощников на охоте. Врачи рекомендуют обратить внимание на лабрадоров, точнее на их рацион. Эти четвероногие питомцы любят вкусно поесть и часто переедают. Планировать их рацион лучше вместе со специалистом, а корм давать небольшими порциями несколько раз в день.

Московские любители больших собак предпочитают хаски и немецких овчарок. Ветеринары рекомендуют очень внимательно отнестись к прогулкам: животным надо проводить на улице от 2 до 2,5 часа в день. Можно распределить время на несколько раз, но обязательно стоит с ними гулять. Также врачи рекомендовали обратиться к кинологам, которые помогут с дрессировкой и воспитанием и подберут необходимые упражнения для игры с питомцами.

Всех собак нужно обязательно регистрировать в государственных ветеринарных учреждениях, когда им исполнится 3 месяца. Помимо этого, необходимо сделать им прививки от бешенства и лептоспироза, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что четыре современные площадки для выгула собак появятся в столице. Такие площадки сберегут много нервов московским собаководам и позволят достичь успехов в тренировках с их подопечными.