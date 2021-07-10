Чайка заявил, что Путин поддержал идею создания казачьих подразделений в Росгвардии

Фото: genproc.gov.ru / Официальный сайт Генеральной прокуратуры России

Президент России Владимир Путин поддержал идею по созданию казачьих отрядов внутри Росгвардии. Об этом в субботу, 10 июля, заявил полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.

— Я считаю, что казаки должны быть территориальным подразделением Росгвардии. Эту инициативу нашу поддержал по сути президент. Я написал ему бумагу соответствующую, и она, эта инициатива, была поддержана — на базе Росгвардии создавать подразделения, — рассказал он на Евразийском форуме казачьей молодежи «Казачье единство — 2021».

По его словам, будут созданы исключительно казачьи формирования — полки и батальоны. Пока конкретных идей для этого не представлено, но инициатива будет реализована, отмечает РИА Новости.

Ранее Путин поддержал школьника, разволновавшегося на презентации проекта.