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«Сплагиатила»: агент Костюшкина рассказал о судебном иске певца к Монеточке

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Сплагиатила»: агент Костюшкина рассказал о судебном иске певца к Монеточке
Фото: youtube.com/Super

Певец Стас Костюшкин подал иск к певице Монеточке (Елизавета Гырдымова) из-за похищенного хита. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» сообщил менеджер экс-участника группы «Чай вдвоем» Сергей Комиссаров.

По его словам, Монеточка «сплагиатила» композицию «Женщина, я не танцую», использовала стилистику и ритм в своей песне «Мама, я не зигую».

— Дело направлено в суд, в настоящее время к процессу подключены юристы. Мы пока на начальном этапе процесса. Остальные подробности сообщим позже, — сказал Комиссаров, добавив, что о претензии Костюшкина Гардымова осведомлена.

При этом менеджер певца не уточнил, пытался ли исполнитель хита «Женщина, я не танцую» решить данный вопрос в досудебном порядке.

Сама Монеточка, как и ее представители, ситуацию комментировать отказываются.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил о том, что певец обратился к юристу и подал иск в Екатеринбургский суд на исполнительницу. Костюшкин требует компенсацию в размере 900 000 рублей за использование его произведения.

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