Почти все очаги пожаров в локализовали в Челябинской области

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Спасателям удалось локализовать почти все очаги природных пожаров на территории Челябинского региона. Об этом сообщил заместитель главы российского МЧС Илья Денисов в субботу, 10 июля.

— В регионе действуют сейчас пять очагов природного пожара на площади порядка 20 гектаров. Ситуация находится под контролем, практически все очаги локализованы, — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Владимир Путин выслушал по телефону доклад губернатора Челябинской области Алексея Текслера по поводу ситуации с природными пожарами в регионе. Глава государства поручил обеспечить продолжение летнего отдыха на Черноморском побережье детям, которых пришлось эвакуировать в регионе из оздоровительного лагеря в связи с угрозой возгорания.