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Украина заявила о плане депортировать россиян из Крыма

Анастасия Колоскова

В мире
Украина заявила о плане депортировать россиян из Крыма
Фото: Pixabay

У властей Украины есть несколько сценариев относительно граждан России «после возращения Крыма» в состав страны, включая их депортацию. Об этом рассказал украинский вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.

— Идет ассимиляция и вытеснение местного населения, и это военное преступление. Сегодня там (в Крыму — прим. «ВМ») уже минимум 500 тысяч человек, которые приехали из России, — заявил политик в эфире телеканала «Украина 24».

Он отметил, что россиян, попавших на полуостров через Каланчак, Чонгар или Чаплинку, «выдворят из-за незаконного нахождения на территории Украины».

Ранее Украина начала разработку законопроекта, который будет регламентировать отмену экономической свободы Крыма. Это означает, что крымчане, согласно документу, должны будут наравне с жителями Украины платить налоги правительству страны.

Крымский вопрос

Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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