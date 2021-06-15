Украинские власти решили обложить крымчан налогами

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Украинские власти собираются отменить свободную экономическую зону в Крыму, которая была создана в 2014 году. Об этом стало известно во вторник, 15 июня.

Соответствующий законопроект уже разрабатывается в Верховной раде. Согласно предполагаемому закону, на граждан Украины, которые проживают на полуострове, будут распространяться украинские налоговые правила.

В настоящее время законодательство Украины рассматривает жителей Крыма в качестве иностранцев. В связи с этим с них не взимаются общегосударственные налоги. В то же время жителям полуострова недоступны украинское пенсионное обеспечение и банковские услуги, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал «Обозреватель».

Крымский вопрос

Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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