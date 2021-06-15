Байден назвал условие вступления Украины в НАТО

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Принятие решения относительно вступления Украины в НАТО зависит от соответствия государства критериям альянса. Об этом рассказал президент США Джо Байден.

Американский лидер напомнил, что украинским властям предстоит «решить проблему коррупции, а также соответствовать другим критериям, чтобы попасть в план по членству в НАТО».

При этом Байден отрицательно ответил на вопрос, исключает ли ситуация в Донбассе возможность вступления Украины в НАТО.

Президент США также подчеркнул, что окончательное решение будет принято по результатам голосования всех членов НАТО, хотя пообещал, что Соединенные Штаты сделают все возможное, чтобы Украина «могла обеспечить свою физическую безопасность», сообщает РИА Новости.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что существуют вопросы глобального характера, при этом «каждый участник международного общения имеет право обсуждать вопросы подобного рода, в том числе и Украина». Однако решение проблем в двусторонних отношениях является первоочередным, подчеркнул Путин.

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