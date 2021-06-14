Путин оценил обещания НАТО отказаться от расширения на восток

Фото: Администрация президента РФ

В советские годы между НАТО и СССР существовала устная договоренность о том, что альянс не будет проводить расширение в восточном направлении, однако она была нарушена. Об этом в понедельник, 14 июня, напомнил президент России Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что вопреки договоренности, прошли две волны расширения НАТО в Восточной Европе.

Отвечая на вопрос журналиста NBC относительно формального закрепления договоренности, Путин подтвердил необходимость подтверждать все документально.

— Правильно, обманули дурачка на четыре кулачка — у нас так в народе говорят, — отметил глава государства.

При этом Путин подчеркнул несостоятельность обвинений в агрессии в адрес России.

Комментируя саммит НАТО в Брюсселе, российский лидер выразил сомнения в целесообразности существования альянса, появившегося в период холодной войны, в современном мире. Кроме того, Путин скептически оценил принципы принятия решений в блоке.

— Хотя я тоже себе представляю, как идет там дискуссия. Понятно, что все решается консенсусом, но все-таки есть одно мнение правильное, а все остальные — не очень ‒ так, аккуратно, скажем, — отметил президент РФ.

Напомним, 14 июня представители стран — членов НАТО собрались в Брюсселе. Как рассказал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, главной темой саммита стала Россия, а также переговоры президентов Джо Байдена и Владимира Путина.

Читайте также: Генсек НАТО пообещал ответить России «широкой комбинацией разных средств»