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Генсек НАТО пообещал ответить России «широкой комбинацией разных средств»
Фото: NATO

Генсек НАТО пообещал ответить России «широкой комбинацией разных средств»

Татьяна Плотникова

Политика

НАТО ответит на новое наращивание Россией военной мощи с использованием «широкой комбинацией разных средств». С таким заявлением выступил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг накануне саммита НАТО в Брюсселе 14 июня.

По утверждению Столтенберга, НАТО намеревается дать ответ России «очень твердо и четко», причем «разными способами, в том числе путем укрепления наших средств наземной и воздушной обороны».

Вместе с тем генсек НАТО заявил о двойном подходе к отношениям с Россией, что подразумевает комбинацию военных средств и диалога. В частности, альянс настроен на диалог в области контроля над вооружениями, отметил Столтенберг.

При этом Столтенберг подчеркнул, что альянс не планирует размещать новые ракеты наземного базирования, поскольку это «последовательная позиция» НАТО после окончания действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сообщает РИА Новости.

Ранее в американском Белом доме анонсировали новые концепции НАТО для противостоянии России, которые будут обсуждаться на саммите альянса.

Читайте также: Посольство России в США обвинило НАТО в провокациях на учениях в Балтийском море

НАТОРоссияЙенс Столтенберг
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