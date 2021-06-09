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Путин напомнил о необходимости решить проблемы в отношениях с Украиной
Фото: Администрация президента РФ

Путин напомнил о необходимости решить проблемы в отношениях с Украиной

Татьяна Плотникова

Внешняя политика

России и Украине прежде всего требуется решить проблемные вопросы двусторонних отношений. Об этом в среду, 9 июня, заявил президент РФ Владимир Путин.

Как отметил российский лидер, существуют вопросы глобального характера, при этом «каждый участник международного общения имеет право обсуждать вопросы подобного рода, в том числе и Украина».

Однако решение проблем в двусторонних отношениях является первоочередным, подчеркнул Путин.

— Международная безопасность важна для всех, в том числе и для России, для Украины. Но мне думается, что у нас в двухсторонних отношениях столько накопилось проблем, что нужно было бы говорить об этом, — указал президент РФ.

Кроме того, Владимир Путин отметил в эфире телеканала «Россия 24» необходимость диалога Киева с непризнанными республиками Донбасса, поскольку это не прихоть, а реализация достигнутых договоренностей.

Ранее сообщалось, что правительство Украины разработало и согласовало стратегию внешнеполитической деятельности государства до 2024 года. В документе имеется отдельный раздел по отношениям с Россией, а также выражено намерение добиться от российской стороны «компенсаций и других форм репараций за ущерб, нанесенный Украине вследствие временной оккупации территорий».

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