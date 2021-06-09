Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Путин заявил, что закон о коренных народах Украины нарушает нормы международного права
Фото: Администрация президента РФ

Путин заявил, что закон о коренных народах Украины нарушает нормы международного права

Юлия Павлушова

Внешняя политика

Президент РФ Владимир Путин отрицательно относится к инициативе главы Украины Владимира Зеленского, который предложил исключить русских из числа коренных народов страны. Об этом российский лидер заявил в среду, 9 июня.

В частности, Владимир Путин отметил, что делить народы на коренные и не коренные неприемлемо. По его оценке, такие суждения не соответствуют нормам международного гуманитарного права, пишет РИА Новости.

Также президент России отметил, что сама Украина «возникла как порождение советского периода».

Ранее Госдума назвала провокацией идею об исключении русских из коренных народов Украины.

Читайте также: РФС обратил внимание УЕФА на дизайн формы сборной Украины для Евро-2020

УкраинаВладимир ПутинВладимир Зеленский
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Несмешные Остапы Бендеры

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для кого растут ландыши?

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Елена Соломатина
Елена Соломатина

Побольше йогурта, поменьше сыра

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И не друг, и не враг, а так

Владимир Шишкин
Владимир Шишкин

Магазины-склады набирают обороты

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцы и дети. Нужна ли помощь

Все мнения
О проекте