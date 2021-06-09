Путин заявил, что закон о коренных народах Украины нарушает нормы международного права

Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин отрицательно относится к инициативе главы Украины Владимира Зеленского, который предложил исключить русских из числа коренных народов страны. Об этом российский лидер заявил в среду, 9 июня.

В частности, Владимир Путин отметил, что делить народы на коренные и не коренные неприемлемо. По его оценке, такие суждения не соответствуют нормам международного гуманитарного права, пишет РИА Новости.

Также президент России отметил, что сама Украина «возникла как порождение советского периода».

Ранее Госдума назвала провокацией идею об исключении русских из коренных народов Украины.

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