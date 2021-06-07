Госдума назвала провокацией идею об исключении русских из коренных народов Украины

Фото: Пресс-служба Госдумы

Государственная дума назвала «вопиющей провокацией» идею президента Украины Владимира Зеленского об исключении русских из числа коренных народов страны. Это следует из проекта заявления, размещенного в базе ведомства в понедельник, 7 июня.

— Государственная дума Федерального собрания РФ считает сам факт этой законодательной инициативы президента Украины вопиющей провокацией, направленной на обострение напряженности и конфликтов как внутри Украины, так и за ее пределами, — говорится в документе.

Кроме того, нижняя палата парламента рассматривает новый законопроект как «оскорбление исторической памяти, новую попытку вбить клин между украинским, русским и другими коренными народами Украины». В связи с этим депутаты обратятся к парламентским ассамблеям ОБСЕ и Совета Европы, а также к парламентам стран ЕС с призывом осудить данную инициативу, следует из проекта заявления на сайте.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Украину, Чехию и еще несколько стран извиниться перед Россией.

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