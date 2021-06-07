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Госдума назвала провокацией идею об исключении русских из коренных народов Украины
Фото: Пресс-служба Госдумы

Госдума назвала провокацией идею об исключении русских из коренных народов Украины

Иван Юминов

Внешняя политика

Государственная дума назвала «вопиющей провокацией» идею президента Украины Владимира Зеленского об исключении русских из числа коренных народов страны. Это следует из проекта заявления, размещенного в базе ведомства в понедельник, 7 июня.

— Государственная дума Федерального собрания РФ считает сам факт этой законодательной инициативы президента Украины вопиющей провокацией, направленной на обострение напряженности и конфликтов как внутри Украины, так и за ее пределами, — говорится в документе.

Кроме того, нижняя палата парламента рассматривает новый законопроект как «оскорбление исторической памяти, новую попытку вбить клин между украинским, русским и другими коренными народами Украины». В связи с этим депутаты обратятся к парламентским ассамблеям ОБСЕ и Совета Европы, а также к парламентам стран ЕС с призывом осудить данную инициативу, следует из проекта заявления на сайте.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Украину, Чехию и еще несколько стран извиниться перед Россией.

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коренные народыУкраинаГосдума
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