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Володин призвал Украину, Чехию и еще несколько стран извиниться перед Россией
Фото: Пресс-служба Госдумы

Володин призвал Украину, Чехию и еще несколько стран извиниться перед Россией

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Чехия, Украина, Грузия и страны Прибалтики должны извиниться перед Россией и перестать обвинять ее в своих проблемах. Об этом заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин во вторник, 1 июня.

— В своих попытках самоутверждения Чехия, Украина, Грузия и страны Прибалтики до скучного предсказуемы. Что ни заявление — начинают с политики, заканчивают «дайте денег», — отметил Вячеслав Володин.

Он пояснил, что эти страны во времена социалистического лагеря жили за счет других. И эта привычка, по словам спикера Госдумы, сохранилась и в наши дни. Представители государств не вели бы себя подобным образом, если бы у стран сохранились независимость и суверенитет, написал Володин в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что Украина требует компенсации за строительство «Северного потока — 2», Чехия выдвинула необоснованные обвинения и теперь требует денежного возмещения, а Прибалтика хочет получить какие-то компенсации за советский период.

— Если совести нет, то хотя бы меру надо знать... Правильно было бы принести извинения. И начать отношения, думая о будущем, — добавил спикер Госдумы.

Конфликт с Чехией

17 апреля власти Чехии заявили о решении выдворить из страны 18 сотрудников российского посольства в Праге за якобы работу на российскую разведку. Также в Праге заявляли о причастности России к взрывам, произошедшим на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ на это МИД России назвал персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. В свою очередь Прага потребовала отменить это решение из-за осложнений работы дипмиссии.

Не получив реакции на данную просьбу, страна решила уравнять число сотрудников посольства России в Чехии до уровня своего представительства в Москве. В свою очередь МИД России выразил протест послу Чехии из-за действий Праги.

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Чехияотношение к РоссииВячеслав Володин
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