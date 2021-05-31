Чехия призвала Россию не считать ее недружественным государством

Фото: Pixabay

Правительство Чехии призвало Москву больше не применять к ней понятие «недружественное государство». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Чехии в понедельник, 31 мая.

По мнению Праги, это помогло бы снизить напряженность в двусторонних отношениях.

— Чехия призывает Россию отказаться от обозначения республики и других государств странами, которые проводят недружественные действия к России, и отменить связанные с этим меры, — говорится в сообщении МИД.

Министр иностранных дел Якуб Кулганек добавил, что без принятия Москвой данного условия стороны вряд ли смогут вернуться к стандартной коммуникации. Также Чехия и Россия не смогут в полном объеме наладить взаимные отношения.

Ранее сообщалось, что 14 мая правительство России утвердило список недружественных государств. В нем значатся США и Чехия. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, список может быть пересмотрен в соответствии с развитием отношений с каждой конкретной страной.

Конфликт с Чехией

17 апреля власти Чехии заявили о решении выдворить из страны 18 сотрудников российского посольства в Праге за якобы работу на российскую разведку. Также в Праге заявляли о причастности России к взрывам, произошедшим на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ на это МИД России назвал персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. В свою очередь Прага потребовала отменить это решение из-за осложнений работы дипмиссии.

Не получив реакции на данную просьбу, страна решила уравнять число сотрудников посольства России в Чехии до уровня своего представительства в Москве. В свою очередь МИД России выразил протест послу Чехии из-за действий Праги.

Читайте также: Лукашенко на встрече с Путиным не ставил вопрос об экономической помощи