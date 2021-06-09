Украина утвердила концепцию требования репараций от России

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Правительство Украины разработало и согласовало стратегию внешнеполитической деятельности государства до 2024 года. Об этом в среду, 9 июня, рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Как отметил чиновник в своем Twitter, это первый в истории стратегический документ такого уровня во внешней политике Украины.

Дочекалися🥳 Уряд погодив Стратегію зовнішньополітичної діяльності України до 2024. Ми багато працювали над нею разом з іншими інституціями, експертами, громадськістю. Перший в історії стратегічний документ такого рівня щодо зовнішньої політики України. Очікую затвердження РНБО. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 9, 2021

В стратегии имеется отдельный раздел по отношениям с Россией, в котором выражено намерение усилить давление и сдерживание Москвы для «прекращения агрессивной политики России» и «восстановления территориальной целостности Украины» при поддержке «широкой международной коалиции».

Кроме того, стратегия содержит намерение добиться от российской стороны «компенсаций и других форм репараций за ущерб, нанесенный Украине вследствие временной оккупации территорий».

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель и президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров констатировали, что Минские соглашения остаются безальтернативной основой урегулирования ситуации в Донбассе.

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