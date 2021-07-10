Синоптик пообещал москвичам три рекорда жары на следующей неделе

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Три тепловых рекорда ожидаются в столице 13, 15 и 16 июля. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, причина аномальной жары установившейся на большей части европейской России, заключается в блокирующем антициклоне. Синоптик отметил, что зной сохранится еще как минимум на неделю. Так, ночами температура воздуха будет держаться в диапазоне 16 – 21 градусов тепла, а днем столбики термометров будут подниматься до отметки плюс 30 – 35 градусов.

— Кроме того, Москву 13, 15 и 16 июля ждут три рекорда тепла за всю метеоисторию — падут прежние достижения 1936 года, когда был плюс 32,4 градуса, 1951 года — плюс 33,2 градуса и 2010 года — плюс 33,6 градуса соответственно, — приводят слова Тишковца РИА Новости.

Ранее синоптик Евгений Тишковец сообщил, что «парниковый котел» в столичном регионе будет держаться до 12 дней, что является большой редкостью. Он добавил, что уже пятые сутки над европейской частью России находится блокирующий антициклон скандинавского происхождения.

Тишковец пояснил, что результатом перемещения антициклона на запад Среднерусской равнины стали томительный зной и отсутствие дождя.