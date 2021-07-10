Движение восстановили после ДТП со скорой помощью на востоке Москвы

Фото: Петр Болховитинов / Вечерняя Москва

Движение автотранспорта восстановили после ДТП в столичном районе Северное Измайлово, в результате которого перевернулась машина скорой помощи.Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта в субботу, 10 июля.

— Проезжая часть освобождена, движение восстановлено, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Напомним, авария произошла на пересечении Щелковского шоссе и 3-й Парковой улицы. Там столкнулись четыре автомобиля, в том числе карета скорой помощи, которая от удара перевернулась. Травмы получили трое находившихся в ней медиков.