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Асмус показала фото в постели с избранником

Анастасия Колоскова

Общество
Асмус показала фото в постели с избранником
Фото: instagram/asmuskristina

Актриса Кристина Асмус, чей брак с Гарикой Харламовым распался в прошлом году, опубликовала в Instagram-аккаунте фотографию, свидетельствующую об ее близких отношениях с новым возлюбленным.

Снимок звезда разместила в разделе Stories. На нем запечатлена рука актрисы, лежащая на постельном белье поверх мужской руки.

— Идеальное утро, — подписала снимок Кристина.

Асмус показала фото в постели с избранником Фото: instagram.com/asmuskristina

Напомним, ранее Асмус призналась, что состоит в новых отношениях «не один год», однако не раскрыла имени бойфренда. Кроме того, актриса пожаловалась, что ей постоянно приписывают романы с известными коллегами, хотя все они приходятся ей просто друзьями.

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