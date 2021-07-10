Аналитик рассказал об уловках магазинов при оплате картой
Торговые точки могут применять ряд ухищрений, когда им невыгодно принимать безналичную оплату посредством банковской карты. Об этом рассказал исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.
В таких случаях магазины могут сообщить о наценке, существующей при оплате картой, либо заявить о том, что терминал не работает.
По словам эксперта, в первом случае покупатель имеет право обратиться в Роспотребнадзор, так как зависимость цены товара от способа оплаты является незаконной и за подобное нарушение магазину грозит штраф в размере 30–50 тысяч рублей.
При этом продавцу не запрещается сделать скидку при определенном способе оплаты, чтобы, например, стимулировать покупателей к использованию безналичного расчета. Если скидка предоставляется при оплате наличными, это может заинтересовать налоговую службу, отметил Шуст, поэтому подобные акции встречаются нечасто.
В случае же, когда продавец жалуется на проблемы с терминалом, покупателю следует попросить достать аппарат и попробовать провести оплату. Иногда это бывает достаточно для того, чтобы терминал заработал.
Также потребитель может позвонить в банк, чьи аппараты установлены в магазине. Организации могут оперативно принять меры, так как не заинтересованы в «спящих» клиентах.
Кроме того, магазин может отказать в приеме карт, если остро нуждается в наличных или слишком высокой стоимости услуг эквайринга.
Шуст обратил внимание, что повлиять на подобное поведение торговых точек могут сами потребители.
— Если клиенты будут последовательно отдавать предпочтение добросовестным продавцам, которые не пытаются манипулировать потребителем, то популярность описанных выше уловок станет меньше, — приводит слова аналитика РИА Новости.