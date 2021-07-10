Аналитик рассказал об уловках магазинов при оплате картой

Фото: Pexels

Торговые точки могут применять ряд ухищрений, когда им невыгодно принимать безналичную оплату посредством банковской карты. Об этом рассказал исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.

В таких случаях магазины могут сообщить о наценке, существующей при оплате картой, либо заявить о том, что терминал не работает.

По словам эксперта, в первом случае покупатель имеет право обратиться в Роспотребнадзор, так как зависимость цены товара от способа оплаты является незаконной и за подобное нарушение магазину грозит штраф в размере 30–50 тысяч рублей.

При этом продавцу не запрещается сделать скидку при определенном способе оплаты, чтобы, например, стимулировать покупателей к использованию безналичного расчета. Если скидка предоставляется при оплате наличными, это может заинтересовать налоговую службу, отметил Шуст, поэтому подобные акции встречаются нечасто.

В случае же, когда продавец жалуется на проблемы с терминалом, покупателю следует попросить достать аппарат и попробовать провести оплату. Иногда это бывает достаточно для того, чтобы терминал заработал.

Также потребитель может позвонить в банк, чьи аппараты установлены в магазине. Организации могут оперативно принять меры, так как не заинтересованы в «спящих» клиентах.

Кроме того, магазин может отказать в приеме карт, если остро нуждается в наличных или слишком высокой стоимости услуг эквайринга.

Шуст обратил внимание, что повлиять на подобное поведение торговых точек могут сами потребители.

— Если клиенты будут последовательно отдавать предпочтение добросовестным продавцам, которые не пытаются манипулировать потребителем, то популярность описанных выше уловок станет меньше, — приводит слова аналитика РИА Новости.