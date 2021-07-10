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Электробусы выйдут на маршрут № 33 в Москве

Анастасия Колоскова

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Электробусы выйдут на маршрут № 33 в Москве
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Теперь по маршруту № 33, который длится от Рижского вокзала до станции метро «Владыкино», будет следовать электробус. Об этом сообщил столичный департамент транспорта в субботу, 10 июля.

— Маршрут № 33 стал электробусным. По пути Рижский вокзал — проспект Мираметро «Алексеевская» — метро «ВДНХ»Сельскохозяйственная улицаметро и МЦК «Ботанический сад»Березовая аллея — метро и МЦК «Владыкино», — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Ранее «ВМ» писала, что с 3 июля пассажиров столичного маршрута т53 начали перевозить электробусы. Этот автобусный маршрут курсирует от платформы Новогиреево до станции метро «Таганская». По пути он следует, в частности, через остановки «Перовская улица», «1-я Владимирская улица», а также «Шоссе Энтузиастов».

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