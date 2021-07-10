Полицейские ликвидировали напавшего на них с ножом мужчину в Грозном

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Полицейские в Грозном застрелили из табельного оружия мужчину, который напал на них с ножом. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

Инцидент произошел в пятницу на стационарном полицейском посту при въезде в Висаитовский район города.

— В целях пресечения преступных действий нападавшего полицейские применили табельное оружие, в результате чего мужчина был ранен и госпитализирован в больницу, где скончался от полученных ранений, — говорится в сообщении.

Никто из полицейских не пострадал. Выяснилось, что нападавшим являлся 28-летний житель Грозного.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов». Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.