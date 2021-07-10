Прокуратура проверит аварийную посадку самолета в Коми

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Транспортная прокуратура начала проверку после аварийной посадки легкомоторного самолета с двумя людьми на борту в Печорском районе Республики Коми.

По предварительным данным, два человека вылетели на самолете Piper PA-24-280 с аэродрома Печоры, чтобы патрулировать лесные участки. В полете у судна обнаружились техническая неисправность, в связи с чем пилот совершил вынужденную посадку на дороге между поселками Озерный и Кедровый Шор.

В результате инцидента никто не пострадал. Самолет наземным транспортом доставили в аэропорт Печора.

Ситуацию с судном контролирует Северо-Западная транспортная прокуратура, которая установит все обстоятельства произошедшего, сообщает ФАН.

Ранее сообщалось, что девять человек погибли при падении самолета в Швеции.