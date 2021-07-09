СМИ: Девять человек погибли при падении самолета в Швеции

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Все девять человек, которые находились на борту, погибли в результате падения одномоторного самолета DHC-2 Beaver около шведского города Эребру. Об этом сообщает газета Aftonbladet со ссылкой на местную полицию в пятницу, 9 июля.

Самолет упал в нескольких сотнях метров от взлетно-посадочной полосы и загорелся. На борту были восемь парашютистов и пилот.

Отмечается, что причина происшествия до сих пор не установлена. На месте крушения работают спасатели, врачи и сотрудники правоохранительных органов.

Ранее на Камчатке 6 июля разбился самолет Ан-26. Он совершал рейс из аэропорта Елизово в поселок Палана. Перед заходом на посадку экипаж перестал выходить на связь. На борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, все они погибли. На 7 июля обнаружены 19 погибших.

Причиной происшествия могла стать ошибка пилота — он воспользовался собственной навигацией при посадке вместо штатной, установленной на Ан-26. Он попытался срезать траекторию полета через сопку Пятибратка, но врезался в скалу. Также не исключается влияние метеоусловий и техническая неисправность.