Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

СМИ: Девять человек погибли при падении самолета в Швеции

Иван Юминов

В мире
СМИ: Девять человек погибли при падении самолета в Швеции
Фото: pixabay.com

Все девять человек, которые находились на борту, погибли в результате падения одномоторного самолета DHC-2 Beaver около шведского города Эребру. Об этом сообщает газета Aftonbladet со ссылкой на местную полицию в пятницу, 9 июля.

Самолет упал в нескольких сотнях метров от взлетно-посадочной полосы и загорелся. На борту были восемь парашютистов и пилот.

Отмечается, что причина происшествия до сих пор не установлена. На месте крушения работают спасатели, врачи и сотрудники правоохранительных органов.

Ранее на Камчатке 6 июля разбился самолет Ан-26. Он совершал рейс из аэропорта Елизово в поселок Палана. Перед заходом на посадку экипаж перестал выходить на связь. На борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, все они погибли. На 7 июля обнаружены 19 погибших.

Причиной происшествия могла стать ошибка пилота — он воспользовался собственной навигацией при посадке вместо штатной, установленной на Ан-26. Он попытался срезать траекторию полета через сопку Пятибратка, но врезался в скалу. Также не исключается влияние метеоусловий и техническая неисправность.

Читайте также:
крушение самолетаШвецияпроисшествие
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День семьи, любви и верности: зачем он нам?

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Туризм вирусом не погубишь

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганистан: угроза 2.0

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Детей хотим, но мужем недовольны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Помочь Бритни Спирс не может никто

Елена Соломатина
Елена Соломатина

Пять принципов летнего питания

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Замечаем ли мы хорошее?

Все мнения
О проекте