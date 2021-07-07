Тела 19 погибших обнаружены на месте крушения Ан-26

Фото: МЧС

Спасатели обнаружили тела 19 погибших на месте крушения самолета Ан-26 в Камчатском крае. Об этом в среду, 7 июля, сообщает пресс-служба МЧС России.

В результате поисковых операций специалисты нашли фрагменты тел 10 разбившихся при крушении судна.

— Итого — найдены фрагменты 19 тел, — говорится в сообщении.

В настоящее время поисковые работы на месте трагедии все еще ведутся, передает радио Sputnik.

Ранее сообщалось, что спасатели нашли тела девяти человек.

Ранее президент России Владимир Путин попросил губернатора Камчатского края передать слова сочувствия и поддержки семьям и близким погибших при крушении самолета Ан-26. Соответствующую просьбу российский лидер описал в своей телеграмме главе региона.

Ан-26 направлялся из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Судно вылетело 6 июля в 12:57 (03:57 мск) из аэропорта Елизово и должно было приземлиться в Палане в 15:05 (06:05 мск). На борту находились 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа. Среди пассажиров была Ольга Мохирева, глава поселка Палана.

Рядом с Паланой самолет оказался в сложных метеоусловиях: в тот момент там были сильный туман и облачность. В районе аэропорта расположены высокие горные сопки, которые также осложняют процесс посадки. Прямо перед заходом на посадку экипаж Ан-26 не вышел на связь. На поиски пропавшего рейса отправили вертолеты и спецсамолет.

Одной из версий крушения Ан-26 может быть ошибка пилота — он попытался посадить его с помощью личного, а не установленного производителем судна навигатора. По предварительной версии, пилот собирался срезать траекторию полета через сопку Пятибратка, но врезался в скалу.

Позже МЧС опубликовало видео процесса спасательной операции. Поиски пропавшего самолета значительно затрудняли сложные погодные условия.

Глава Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что шансов найти живыми пассажиров упавшего Ан-26 почти нет. Он объявил траур по погибшим в авиакатастрофе на три дня. Также глава региона сказал, что власти выделят родным и близким погибших по 500 тысяч рублей. На месте крушения уже обнаружили тела 19 человек.

Оперативная группа под руководством министра транспорта России Виталия Савельева отправится в Палану 7 июля. На место крушения доставят водолазов и спасателей, обученных работать в горной местности, отмечается на сайте правительства края.