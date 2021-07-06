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Появилось видео поисков исчезнувшего на Камчатке самолета Ан-26

Илья Ашуров

Происшествия
Появилось видео поисков исчезнувшего на Камчатке самолета Ан-26
Фото: АГН Москва

В Сети появилось видео поисков самолета Ан-26 на Камчатке, экипаж которого перестал выходить на связь. Кадры были опубликованы МЧС России во вторник, 6 июля.

— Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел в городской округ «поселок Палана», где не вышел вовремя на связь пассажирский самолет Ан-26. На борту воздушного судна личный состав поисково-спасательного отряда и специализированной пожарно-спасательной части МЧС России, медики регионального Центра медицины катастроф и оперативная группа МЧС России, — говорится в сообщении к публикации.

Ранее спасатели определили место падения самолета Ан-26 на Камчатке. По словам источника в экстренных службах, самолет упал в Охотское море недалеко от поселка Палана. Однако позже заместитель председателя правительства Камчатского края, министр специальных программ региона Александр Заболиченко опроверг эти заявления.

Напомним, самолет Ан-26, совершавший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский — Палана, перестал выходить на связь 6 июля. По данным регионального МЧС, на борту самолета находятся 22 пассажира, среди которых один ребенок, а также шесть членов экипажа. В настоящее время ведутся поисковые работы.

На поиски переставшего выходить на связь на Камчатке самолета Ан-26 отправили два вертолета и спецсамолет. Спасатели исследуют район маршрута, по которому летел пропавший лайнер.

Дальневосточное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) РФ возбудило уголовное дело после инцидента с самолетом Ан-26 по статье «Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

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