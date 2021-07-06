Два вертолета и спецсамолет отправили на поиски пропавшего на Камчатке самолета Ан-26

Фото: ГУ МЧС Амурская область

На поиски переставшего выходить на связь на Камчатке самолета Ан-26 отправили два вертолета и спецсамолет. Спасатели исследуют район маршрута, по которому летел пропавший лайнер. Об этом во вторник, 6 июля, сообщила пресс-служба правительства Камчатского края.

— Все оперативные службы подняты по тревоге и отправлены для обследования маршрута самолета. Район маршрута самолета исследуют два вертолета и спецсамолет. Из Паланы готовы выдвинуться спасатели к точке обнаружения воздушного судна, — говорится в сообщении.

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