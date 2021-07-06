Спасатели определили место падения самолета Ан-26 на Камчатке

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Спасатели определили возможное место падения Ан-26, который летел из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Самолет перед посадкой перестал выходить на связь. Об этом во вторник, 6 июля, сообщил источник в экстренных службах.

По словам источника, самолет упал в Охотское море недалеко от поселка Палана, передает РИА Новости.

Позже СМИ сообщили, что эту информацию подтвердили в правительстве Камчатского края.

Несмотря на заявления правительства, заместитель председателя правительства Камчатского края, министр специальных программ региона Александр Заболиченко опроверг данные о падении самолета.

— Пока это выдумки. Никакого подтверждения официального нет. Я не подтверждаю. Что там делает пресс-служба, я не знаю, какие комментарии они дают, — цитирует зампреда Telegram-канал 360tv.

Напомним, самолет Ан-26, совершавший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский — Палана, перестал выходить на связь 6 июля. По данным регионального МЧС, на борту самолета находятся 22 пассажира, среди которых один ребенок, а также шесть членов экипажа. В настоящее время ведутся поисковые работы.

На поиски переставшего выходить на связь на Камчатке самолета Ан-26 отправили два вертолета и спецсамолет. Спасатели исследуют район маршрута, по которому летел пропавший лайнер.

Дальневосточное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) РФ возбудило уголовное дело после инцидента с самолетом Ан-26 по статье «Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».