Уголовное дело возбудили после исчезновения самолета Ан-26 на Камчатке

Фото: СК РФ

Дальневосточное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) РФ возбудило уголовное дело после инцидента с самолетом Ан-26 на Камчатке, экипаж которого перестал выходить на связь. Об этом во вторник, 6 июля, сообщила пресс-служба ведомства.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 263 часть 3 УК РФ («Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» — прим. «ВМ»), говорится в сообщении.

Также по факту случившегося проверку инициировала Камчатская транспортная прокуратура.

Самолет Ан-26, совершавший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский — Палана перестал выходить на связь 6 июля. По данным регионального МЧС, на борту самолета находятся 22 пассажира, среди которых один ребенок, а также шесть членов экипажа. В настоящее время ведутся поисковые работы.

На поиски переставшего выходить на связь на Камчатке самолета Ан-26 отправили два вертолета и спецсамолет. Спасатели исследуют район маршрута, по которому летел пропавший лайнер.