Ошибка пилота могла стать причиной крушения Ан-26 на Камчатке
Самолет Ан-26 мог разбиться на Камчатке из-за того, что пилот попытался посадить его с помощью личного, а не установленного производителем судна навигатора. Об этом во вторник, 6 июля, сообщил Telegram-канал 112.
По предварительной версии, пилот собирался срезать траекторию полета через сопку Пятибратка, но врезался в скалу. Также ситуацию могли осложнить метеоусловия: в этот момент горы были закрыты плотными облаками.
Также следователи не исключают возможности технической неисправности самолета, отметил канал.
Напомним, первые сообщения о крушении самолета на Дальнем Востоке появились утром во вторник, 6 июля. Самолет Ан-26 направлялся из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Судно вылетело 6 июля в 12:57 (03:57 мск) из аэропорта Елизово и должно было приземлиться в Палане в 15:05 (06:05 мск).
На борту находились 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа. Среди пассажиров была Ольга Мохирева, глава поселка Палана.
Рядом с Паланой самолет оказался в сложных метеоусловиях: в тот момент там были сильный туман и облачность. В районе аэропорта расположены высокие горные сопки, которые также осложняют процесс посадки.
Прямо перед заходом на посадку экипаж Ан-26 не вышел на связь. На поиски пропавшего рейса отправили вертолеты и спецсамолет. Позже МЧС опубликовало видео процесса спасательной операции. Поиски пропавшего самолета значительно затрудняли сложные погодные условия.
Всю имеющуюся на данный момент информацию о случившейся катастрофе читайте в материале «Вечерней Москвы».