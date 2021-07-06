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Ошибка пилота могла стать причиной крушения Ан-26 на Камчатке

Юлия Павлушова

Происшествия
Ошибка пилота могла стать причиной крушения Ан-26 на Камчатке
Фото: mil.ru / Минобороны России

Самолет Ан-26 мог разбиться на Камчатке из-за того, что пилот попытался посадить его с помощью личного, а не установленного производителем судна навигатора. Об этом во вторник, 6 июля, сообщил Telegram-канал 112.

По предварительной версии, пилот собирался срезать траекторию полета через сопку Пятибратка, но врезался в скалу. Также ситуацию могли осложнить метеоусловия: в этот момент горы были закрыты плотными облаками.

Видео: Telegram.com/ breakingmash

Также следователи не исключают возможности технической неисправности самолета, отметил канал.

Напомним, первые сообщения о крушении самолета на Дальнем Востоке появились утром во вторник, 6 июля. Самолет Ан-26 направлялся из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Судно вылетело 6 июля в 12:57 (03:57 мск) из аэропорта Елизово и должно было приземлиться в Палане в 15:05 (06:05 мск).

На борту находились 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа. Среди пассажиров была Ольга Мохирева, глава поселка Палана.

Рядом с Паланой самолет оказался в сложных метеоусловиях: в тот момент там были сильный туман и облачность. В районе аэропорта расположены высокие горные сопки, которые также осложняют процесс посадки.

Прямо перед заходом на посадку экипаж Ан-26 не вышел на связь. На поиски пропавшего рейса отправили вертолеты и спецсамолет. Позже МЧС опубликовало видео процесса спасательной операции. Поиски пропавшего самолета значительно затрудняли сложные погодные условия.

Всю имеющуюся на данный момент информацию о случившейся катастрофе читайте в материале «Вечерней Москвы».

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