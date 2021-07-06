Что известно о пропавшем на Камчатке самолете Ан-26

Фото: vs.rs / Serbian Armed Forces

На Камчатке пропал самолет Ан-26. «Вечерняя Москва» собрала всю информацию, которая известна на данный момент.

Не вышел на связь: хронология событий

Первые сообщения о крушении самолета на Дальнем Востоке появились в СМИ утром во вторник, 6 июля. Самолет Ан-26 направлялся из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Рейс вылетел 6 июля в 12:57 (03:57 мск) из аэропорта Елизово и должен был приземлиться в Палане в 15:05 (06:05 мск).

На борту находилось 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа. Среди пассажиров была Ольга Мохирева, глава поселка Палана.

Рядом с Паланой самолет оказался в сложных метеоусловиях: в этот момент там был сильный туман и облачность. В районе аэропорта расположены высокие горные сопки, которые также осложняют процесс посадки.

Прямо перед заходом на посадку экипаж Ан-26 не вышел на связь. На поиски пропавшего рейса отправили вертолеты и спецсамолет, позже МЧС опубликовало видео со спасательной операции. Поиски пропавшего самолета значительно затрудняют сложные погодные условия.

По имеющимся данным, самолет упал в Охотское море. Однако министр специальных программ Камчатского края Александр Заболиченко не подтвердил эту информацию.

Точных данных о том, где именно упал самолет, до сих пор нет. Известно, что экипаж успешно прошел предрейсовое медосвидетельствование, а самолет имел действующий сертификат летной годности.

В связи с ситуацией на Камчатке на базе Центра экстренной психологической помощи МЧС России открыт номер горячей линии для оказания экстренной психологической помощи и информационной поддержки 8 (800) 775-17-17. Кроме того, на место ЧС направлены шесть психологов Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

Теперь в причинах трагедии будет разбираться спецкомиссия, которую поручил создать премьер-министр Михаил Мишустин.

В свою очередь Дальневосточное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) РФ возбудило уголовное дело после инцидента с самолетом Ан-26 по статье «Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».