Мишустин поручил сформировать спецкомиссию по исчезновению самолета Ан-26 на Камчатке

Фото: Правительство РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал указание сформировать спецкомиссию, которая должна выяснить обстоятельства исчезнования самолета Ан-26 на Камчатке. Об этом во вторник, 6 июля, сообщило Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация).

— По поручению председателя правительства РФ Михаила Владимировича Мишустина для выяснения обстоятельств события сформирована специальная комиссия под руководством министра транспорта РФ Виталия Савельева с участием представителей федеральных органов исполнительной власти и Камчатского края, — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

В правительстве Камчатского края сообщили, что на борту пропавшего самолета находилась глава поселка Палана Ольга Мохирева. Также был опубликован список находящихся на борту пассажиров.

Фото: Telegram / РИА Новости

Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский заявил, что к поискам самолета Ан-26 подключили военных.

— В 9.45 (по московскому времени — прим. «ВМ») с аэродрома Елизово в район предполагаемого падения воздушного судна вылетел противолодочный самолет Ил-38 Морской авиации Тихоокеанского флота, — рассказал представитель Вооруженных сил.

Напомним, самолет Ан-26, совершавший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский — Палана перестал выходить на связь 6 июля. По данным регионального МЧС, на борту самолета находятся 22 пассажира, среди которых один ребенок, а также шесть членов экипажа. В настоящее время ведутся поисковые работы.

На поиски переставшего выходить на связь на Камчатке самолета Ан-26 отправили два вертолета и спецсамолет. Спасатели исследуют район маршрута, по которому летел пропавший лайнер.

Дальневосточное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) РФ возбудило уголовное дело после инцидента с самолетом Ан-26 по статье «Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».