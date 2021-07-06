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Мишустин поручил сформировать спецкомиссию по исчезновению самолета Ан-26 на Камчатке

Илья Ашуров

Происшествия
Мишустин поручил сформировать спецкомиссию по исчезновению самолета Ан-26 на Камчатке
Фото: Правительство РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал указание сформировать спецкомиссию, которая должна выяснить обстоятельства исчезнования самолета Ан-26 на Камчатке. Об этом во вторник, 6 июля, сообщило Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация).

— По поручению председателя правительства РФ Михаила Владимировича Мишустина для выяснения обстоятельств события сформирована специальная комиссия под руководством министра транспорта РФ Виталия Савельева с участием представителей федеральных органов исполнительной власти и Камчатского края, — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

В правительстве Камчатского края сообщили, что на борту пропавшего самолета находилась глава поселка Палана Ольга Мохирева. Также был опубликован список находящихся на борту пассажиров.

Мишустин поручил сформировать спецкомиссию по исчезновению самолета Ан-26 на КамчаткеФото: Telegram / РИА Новости

Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский заявил, что к поискам самолета Ан-26 подключили военных.

— В 9.45 (по московскому времени — прим. «ВМ») с аэродрома Елизово в район предполагаемого падения воздушного судна вылетел противолодочный самолет Ил-38 Морской авиации Тихоокеанского флота, — рассказал представитель Вооруженных сил.

Напомним, самолет Ан-26, совершавший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский — Палана перестал выходить на связь 6 июля. По данным регионального МЧС, на борту самолета находятся 22 пассажира, среди которых один ребенок, а также шесть членов экипажа. В настоящее время ведутся поисковые работы.

На поиски переставшего выходить на связь на Камчатке самолета Ан-26 отправили два вертолета и спецсамолет. Спасатели исследуют район маршрута, по которому летел пропавший лайнер.

Дальневосточное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) РФ возбудило уголовное дело после инцидента с самолетом Ан-26 по статье «Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

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