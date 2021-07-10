Один из пострадавших в результате ЧП с катером в Петербурге скончался

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В Петербурге от полученных травм умер один из девяти пассажиров катера, опрокинувшегося в результате столкновения с металлическим заграждением. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным следствия, катер принадлежит 62-летнему мужчине. Днем в субботу судно вышло из яхт-клуба «Балтиец» и, проходя Дудергофский канал со стороны Финского залива, врезалось в металлическое заграждение на набережной.

В результате все девять пассажиров, в том числе трое детей, оказались в воде. Все они получили травмы и переломы различной степени тяжести. Один из пострадавших перенес состояние клинической смерти.

— Мужчина, находившийся в состоянии клинической смерти, скончался, — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Согласно предварительным данным, взрослые пассажиры судна находились в состоянии алкогольного опьянения.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».