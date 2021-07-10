Пятидесятый электробусный маршрут запустили в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Маршрут № 276 стал юбилейным — пятидесятым электробусным маршрутом в столице. Об этом сообщил столичный департамент транспорта в субботу, 10 июля.

Этот маршрут курсирует от платформы Новогиреево до Южного Измайлова. По пути он следует через остановки «Свободный проспект», «Метро «Новогиреево», «Большой Купавенский проезд» и «Улица Чечулина».

— В таком мегаполисе, как Москва, к вопросам экологии надо подходить с особой серьезностью — качество воздуха, которым мы дышим, важно для здоровья жителей города, особенно для детей, у которых еще довольно хрупкий иммунитет. Сегодня в городе работают уже 50 «зеленых» маршрутов — работа электробусов сокращает вредные выбросы в атмосферу и делает воздух чище, — приводятся слова главы департамента транспорта столицы Максима Ликсутова в сообщении Telegram-канала «Дептранс Москвы».

Он отметил, что уже до конца года на улицах города будут курсировать порядка 75 электробусных маршрутов.

Ранее сообщалось, что электробусы начали возить пассажиров маршрута № 33, который длится от Рижского вокзала до станции метро «Владыкино».