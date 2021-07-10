ЧФ следит за действиями ракетного катера ВМС Греции в акватории Черного моря

Фото: dpsu.gov.ua/ua

Греческий ракетный катер зашел в акваторию Черного моря, за его действиями следят силы российского Черноморского флота. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации в субботу, 10 июля.

— Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями ракетного катера Daniolos ВМС Греции, зашедшего 10 июля 2021 года в акваторию Черного моря, — цитирует сообщение Центра ТАСС.

Ранее сообщалось, что большая часть кораблей, которые участвовали в международных учениях Sea Breeze, останется в Черном море еще «на некоторое время».

Напомним, что в северо-западной части Черного моря 28 июня стартовали крупные маневры Sea Breeze, в которых до 10 июля примут участие почти пять тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 военных корабля от 32 стран, в том числе Украины, США и членов НАТО. По словам представителей Минобороны России, отечественные военные «выполняют комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей», которые участвуют в маневрах.

Посольство РФ 23 июня призвало США и их союзников воздержаться от учений в Черном море. Ведомство напомнило, что они не соответствуют реальным задачам безопасности в Черноморском регионе, повышают риски непреднамеренных инцидентов и поощряют милитаристские настроения в Киеве.