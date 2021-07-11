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Офис банка загорелся на северо-западе Москвы

Юлия Курганова

Происшествия
Офис банка загорелся на северо-западе Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

На северо-западе столицы загорелся офис банка. Об этом в воскресенье, 11 июля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам источника «ВМ», пожар произошел на Строгинском бульваре, 22.

— Открытое горение на площади одного квадратного метра, — отметил собеседник издания.

Позже уточнили, что площадь пожара составила шесть квадратных метров. Спасатели МЧС оперативно потушили пожар.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на стройке возле Белорусского вокзала.

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