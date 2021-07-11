Офис банка загорелся на северо-западе Москвы
На северо-западе столицы загорелся офис банка. Об этом в воскресенье, 11 июля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
По словам источника «ВМ», пожар произошел на Строгинском бульваре, 22.
— Открытое горение на площади одного квадратного метра, — отметил собеседник издания.
Позже уточнили, что площадь пожара составила шесть квадратных метров. Спасатели МЧС оперативно потушили пожар.
Ранее сообщалось, что пожар произошел на стройке возле Белорусского вокзала.
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