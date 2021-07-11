Конор Макгрегор проиграл Дастину Порье в поединке UFC 264 из-за перелома ноги

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Ирландский боец ММА Конор Макгрегор проиграл американцу Дастину Порье в главном поединке турнира UFC 264, который проходил в Лас-Вегасе в воскресенье, 11 июля.

Макгрегор оступился и сломал ногу в конце первого раунда. Из-за полученной травмы он не смог продолжить поединок — победу присудили Порье. Таким образом, американский боец стал обязательным претендентом на титул UFC в легком весе. В настоящее время этот титул принадлежит бразильцу Чарльзу Оливейре.

Ранее Макгрегор уже встречался с Порье на турнирах ММА. В 2014 году техническим нокаутом в первом раунде победу одержал ирландец, в январе этого года американский боец взял реванш, выиграв поединок техническим нокаутом во втором раунде.

Конору Макгрегору 32 года. За свою карьеру бойца смешанных единоборств (ММА) он одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. Свой первый титул UFC Макгрегор завоевал в 2015 году. Позже он стал первым в мире бойцом в истории UFC, который владел чемпионскими титулами сразу в двух весовых категориях — полулегкой и легкой.

Дастину Порье 32 года. В его активе 28 побед и шесть поражений.