Пассажир рейса Москва — Анталья открыл аварийный люк самолета из-за духоты

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

Пассажир рейса Москва — Анталья авиакомпании «Россия» открыл аварийный люк самолета из-за духоты, в результате этого вылет был задержан на четыре часа. Авиаперевозчик намерен взыскать с пассажира убытки. Об этом в воскресенье, 11 июля, сообщил представитель авиакомпании «Россия».

Инцидент, о котором идет речь, произошел ночью 11 июля в московском аэропорту Шереметьево. Вылет самолета авиакомпании «Россия» задерживался, пассажиры уже находились в салоне. При этом на борту было крайне жарко: кондиционер не работал. Из-за духоты один из пассажиров открыл боковую дверь — произошел выпуск аварийного трапа.

Виновника происшествия высадили. Из-за случившегося пришлось заменить самолет, что отсрочило вылет еще на четыре часа.

По версии авиаперевозчика, к моменту происшествия задержка не превышала 20 минут.

— Сумма потерь авиакомпании складывается из задержки рейса, замены воздушного судна на резервное и замены аварийного трапа второй левой двери, — сказал представитель компании.

В авиакомпании заявили, что по факту случившегося начата внутренняя проверка, передает РИА Новости.