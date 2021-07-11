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Четыре человека пострадали после столкновения автобуса и такси в Новой Москве

Михаил Алимов

Происшествия
Четыре человека пострадали после столкновения автобуса и такси в Новой Москве
Фото: Вечерняя Москва
адмирала карниловаКарта всех событий

В Новой Москве столкнулись автобус и машина такси. Пострадали 4 человека. Об этом в воскресенье, 11 июля, сообщил Telegram-канал «Госавтоинспекция Москвы».

— В Новой Москве — в поселке Коммунарка, на улице Адмирала Корнилова у дома 10 — произошло столкновение микроавтобуса «Дэу» и автомобиля такси, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, водителю микроавтобуса стало плохо и он выехал на встречную полосу, на которой столкнулся с легковым автомобилем таксиста. Пострадали оба водителя и два пассажира такси. Травмы не тяжелые.

В результате инцидента перекрыта одна полоса из пяти, затруднений движения нет.

Госавтоинспекция предупреждает, что из-за жаркой погоды следует внимательно смотреть за собственным здоровьем, особенно при управлении транспортным средством.

Ранее «ВМ» писала о двух пострадавших после ДТП с автобусом в Новой Москве. Один из них в тяжелом состоянии.

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