Сергей Собянин заявил, что к 2024 году планируется возвести транспортный каркас Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

К 2024 году планируется закончить возведение транспортного каркаса столицы. Об этом в воскресенье, 11 июля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

— К 2024 году планируем закончить формирование транспортного каркаса. Это базовая потребность для мегаполиса. В транспортный каркас входят все дороги Московского региона, в том числе железные, — написал он в посте на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, в этот каркас входит московское метро, в том числе наземное, улично-дорожная сеть города и транспортно-пересадочные узлы. По каждой из этих частей он назвал ближайшие цели.

Планируется построить ветки метро во Внукове, Троицке, Бирюлеве и в западную часть города, интегрировать железные дороги в общую сеть столичного транспорта, разгрузить существующие автодороги и возводить ТПУ, которые отлично себя зарекомендовали.

Ранее Андрей Бочкарев рассказал о строительстве транспортной инфраструктуры в условиях пандемии. Он отметил, что столичные власти ускоряют ее возведение, несмотря на трудности из-за эпидемиологической ситуации в городе.