Москвичам рассказали, как уберечься от сильной жары

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Жара до 33 градусов продлится в столице до конца следующей недели. Горожанам рекомендуется поменьше выходить из дома в жаркие периоды и пить больше жидкости, сообщает в воскресенье, 11 июля, официальный сайт мэра Москвы.

Возможно снижение работоспособности, повышение угроз возникновения ДТП и техногенных происшествий.

Чтобы облегчить пребывание на улице в жару, следует на прогулке носить светлую водонепроницаемую одежду и головной убор, а также стараться пить много воды.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

— Жаркая погода сохранится в столице до конца следующей недели. Синоптики обещают рекордные температуры. Чтобы охладить поверхность дорог и воздух, нагревающийся от асфальта, городские службы регулярно проводят аэрацию, — говорится в сообщении.

Ранее синоптик пообещал москвичам три рекорда жары на следующей неделе. По его словам, три тепловых рекорда ожидаются в столице 13, 15 и 16 июля.