Росавиация: Аэропорты Москвы принимают меры, чтобы урегулировать ситуацию с очередями

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Пассажиры жалуются на очереди в столичных аэропортах. Принимаются меры, что урегулировать ситуацию. Об этом в воскресенье, 11 июля, сообщил представитель Росавиации.

— Аэропорты принимают меры для урегулирования ситуации, — заявил он в разговоре с РИА Новости.

Ранее директор по связям с общественностью аэропорта «Шереметьево» Анна Захарченко заверила, что все рейсы вылетают и пребывают в штатном режиме, очереди возникли из-за проверки у пассажиров документов, связанных с коронавирусом. В аэропорту установлены дополнительные стойки для проверки документов, пассажирам помогают супервайзеры. Также прямо на его территории можно сдать ПЦР-тест и пройти вакцинацию.

Во Внукове пассажиры в интернете также жалуются на очереди, с чем они связаны, пока нет информации.