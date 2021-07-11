Корабль Unity с миллиардером Брэнсоном стартовал с космодрома в Нью-Мехико

Фото: twitter.com/richardbranson

Космический корабль Unity от компании Virgin Galactic успешно стартовал с космодрома, расположенного в Нью-Мехико. Экипаж возглавил британский бизнесмен и миллиардер Ричард Брэнсон.

Запуск состоялся с первого частного космодрома в США. Помимо бизнесмена, в составе экипажа находятся еще три человека: индианка Сарыша Бандла, инженер Колин Беннет и бывшая сотрудница NASA Бет Мозес.

Трансляцию события можно было увидеть в Twitter-аккаунте компании.

Корабль поднял в воздух самолет-носитель WhiteKnightTwo. Он самостоятельно совершит полет по суборбитальной траектории и совершит посадку. Глава компании таким образом демонстрирует, что она способна безопасно доставлять людей в космос, отмечает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что еще один миллиардер Джефф Безос полетит в космос на корабле New Shepard 20 июля. Он рассказал, что с детства мечтал там побывать.