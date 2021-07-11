Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Корабль Unity с миллиардером Брэнсоном стартовал с космодрома в Нью-Мехико

Михаил Алимов

В мире
Корабль Unity с миллиардером Брэнсоном стартовал с космодрома в Нью-Мехико
Фото: twitter.com/richardbranson

Космический корабль Unity от компании Virgin Galactic успешно стартовал с космодрома, расположенного в Нью-Мехико. Экипаж возглавил британский бизнесмен и миллиардер Ричард Брэнсон.

Запуск состоялся с первого частного космодрома в США. Помимо бизнесмена, в составе экипажа находятся еще три человека: индианка Сарыша Бандла, инженер Колин Беннет и бывшая сотрудница NASA Бет Мозес.

Трансляцию события можно было увидеть в Twitter-аккаунте компании.

Корабль поднял в воздух самолет-носитель WhiteKnightTwo. Он самостоятельно совершит полет по суборбитальной траектории и совершит посадку. Глава компании таким образом демонстрирует, что она способна безопасно доставлять людей в космос, отмечает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что еще один миллиардер Джефф Безос полетит в космос на корабле New Shepard 20 июля. Он рассказал, что с детства мечтал там побывать.

Читайте также:
космосмиллиардеркосмическая отрасль
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Патрики не для всех

Наталия Покровская
Наталия Покровская

На зеркало пенять нет смысла

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Кто заменит Черчесова?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Где она, справедливость?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День семьи, любви и верности: зачем он нам?

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Туризм вирусом не погубишь

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганистан: угроза 2.0

Все мнения
О проекте