Две полосы перекрыты на дороге в ЮЗАО после аварии c участием четырех автомобилей

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, Юго-Западный административный округ Карта всех событий

На дороге в ЮЗАО Москвы столкнулись 4 машины. Перекрыты 2 полосы движения. Об этом в воскресенье, 11 июля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По информации источника, пострадавших в ДТП нет. На месте аварии разлитого топлива не наблюдается.

Ранее «ВМ» писала о ДТП с участием семи машин, произошедшем на 53-м километре МКАД.