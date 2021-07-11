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Две полосы перекрыты на дороге в ЮЗАО после аварии c участием четырех автомобилей

Михаил Алимов

Происшествия
Две полосы перекрыты на дороге в ЮЗАО после аварии c участием четырех автомобилей
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, Юго-Западный административный округ Карта всех событий

На дороге в ЮЗАО Москвы столкнулись 4 машины. Перекрыты 2 полосы движения. Об этом в воскресенье, 11 июля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По информации источника, пострадавших в ДТП нет. На месте аварии разлитого топлива не наблюдается.

Ранее «ВМ» писала о ДТП с участием семи машин, произошедшем на 53-м километре МКАД.

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