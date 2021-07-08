ДТП с участием семи машин произошло на 53-м километре МКАД

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, МКАД, 53-й километр Карта всех событий

На западе столицы произошла авария с участием семи машин. Об этом в четверг, 8 июля, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Инцидент произошел на 53-м километре МКАД перед съездом на Можайское шоссе.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

— Занята крайняя левая полоса. Движение затруднено на 1,6 километра, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее «Вечерняя Москва» писала о ДТП с участием двух грузовиков и легковушки на Ленинградском шоссе.