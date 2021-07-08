Два грузовика и легковушка столкнулись на Ленинградском шоссе

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, Ленинградское шоссе, 14с1 Карта всех событий

На севере столицы произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом в четверг, 8 июля, сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Инцидент произошел недалеко от станции метро «Войковская», рядом с домом № 14 на Ленинградском шоссе. Столкнулись два грузовика и один легковой автомобиль. Какое-то время движение было затруднено.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Через 20 минут в пресс-службе ведомства сообщили, что движение полностью восстановили.

Ранее «Вечерняя Москва» писала о ДТП в подмосковной Щербинке, в результате которого пострадал один человек.