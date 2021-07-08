Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Два грузовика и легковушка столкнулись на Ленинградском шоссе

Илья Ашуров

Происшествия
Два грузовика и легковушка столкнулись на Ленинградском шоссе
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, Ленинградское шоссе, 14с1 Карта всех событий

На севере столицы произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом в четверг, 8 июля, сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Инцидент произошел недалеко от станции метро «Войковская», рядом с домом № 14 на Ленинградском шоссе. Столкнулись два грузовика и один легковой автомобиль. Какое-то время движение было затруднено.

Два грузовика и легковушка столкнулись на Ленинградском шоссеФото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Через 20 минут в пресс-службе ведомства сообщили, что движение полностью восстановили.

Ранее «Вечерняя Москва» писала о ДТП в подмосковной Щербинке, в результате которого пострадал один человек.

Читайте также:
ДТПаварииЛенинградское шоссе
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Соломатина
Елена Соломатина

Пять принципов летнего питания

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Замечаем ли мы хорошее?

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Демон из машины: когда искусственный интеллект уничтожит кучу профессий

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Взлет и падение кооперативов

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Не вакцинироваться — лишний повод раскачать лодку?

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Почему мы не верим врачам

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Ведем с бизнесом открытый диалог

Все мнения
О проекте