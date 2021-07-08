Один человек пострадал в ДТП с участием двух автомобилей в Щербинке

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Остафьевское шоссе Карта всех событий

Две машины столкнулись в Щербинке. В результате аварии пострадал один человек. Об этом в четверг, 8 июля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам источника «ВМ», авария произошла на Остафьевском шоссе на пересечении с улицей Степана Эрьзи.

— Перекрыто две полосы движения в сторону железнодорожной станции Щербинка, — отметил собеседник издания.

Уточняется, что столкнулись две иномарки — Volkswagen и Сhevrolet. До прибытия скорой помощи из одного автомобиля деблокировали пострадавшего человека.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали в аварии на 9-м километре МКАД.